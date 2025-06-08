苹果8二手手机回收价格表

苹果公司于2017年推出了苹果8，至今仍有不少用户在使用。对于那些打算出售自己手中的二手苹果8的用户来说，了解当前的回收价格变得尤为重要。以下是一份2023年苹果8二手手机回收价格的参考清单。

一、存储容量影响价格

1. 64GB版本

无划痕无磕碰：800-1000元

轻微使用痕迹：650-800元

明显划痕或磕碰：500-650元

2. 256GB版本

二、外观成色分级标准

A级：外观几乎全新，无明显使用痕迹

B级：有少量轻微划痕，无重大磕碰

C级：有明显划痕或磕碰，或有小面积掉漆

D级：严重划痕或变形，或屏幕有明显裂痕

三、功能状况影响

1. 电池健康度

85%以上：价格基本不受影响

75%-85%：降价50-100元

75%以下：降价100-200元

2. 维修历史

无拆修：价格较高

官方维修：降价100-200元

第三方维修：降价200-300元

四、配件影响

全套原装配件：增加100-150元

单机无配件：按标准价格

非原装配件：价格不受影响

五、颜色版本

金色/银色：价格略高50-100元

黑色：标准价格

红色特别版：价格略高100-150元

六、回收渠道价格差异

1. 线上回收平台

价格较低但方便快捷

通常比市场价低100-200元

2. 线下实体店

价格相对较高

可现场议价

3. 个人转让

价格最高





但需要自己处理交易风险

七、其他影响因素

1. 系统版本

可升级至最新系统：价格略高

系统较老：价格略低

2. 账号状态

iCloud已退出：正常价格

账号未退出：无法回收

3. 网络制式

国行全网通：价格最高

其他版本：价格略低

在售卖手机前，务必将手机彻底清洁，同时记得带上购买凭证。此外，建议您走访多家回收店，从中挑选出报价最优且信誉可靠的店铺进行交易。需留意的是，价格波动受市场供需关系影响，因此所提供的数据仅供参考。