苹果8二手手机回收价格表

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苹果公司于2017年推出了苹果8，至今仍有不少用户在使用。对于那些打算出售自己手中的二手苹果8的用户来说，了解当前的回收价格变得尤为重要。以下是一份2023年苹果8二手手机回收价格的参考清单。
一、存储容量影响价格
1. 64GB版本
无划痕无磕碰：800-1000元
轻微使用痕迹：650-800元
明显划痕或磕碰：500-650元
2. 256GB版本
二、外观成色分级标准
A级：外观几乎全新，无明显使用痕迹
B级：有少量轻微划痕，无重大磕碰
C级：有明显划痕或磕碰，或有小面积掉漆
D级：严重划痕或变形，或屏幕有明显裂痕
三、功能状况影响
1. 电池健康度
85%以上：价格基本不受影响
75%-85%：降价50-100元
75%以下：降价100-200元
2. 维修历史
无拆修：价格较高
官方维修：降价100-200元
第三方维修：降价200-300元
四、配件影响
全套原装配件：增加100-150元
单机无配件：按标准价格
非原装配件：价格不受影响
五、颜色版本
金色/银色：价格略高50-100元
黑色：标准价格
红色特别版：价格略高100-150元
六、回收渠道价格差异
1. 线上回收平台
价格较低但方便快捷
通常比市场价低100-200元
2. 线下实体店
价格相对较高
可现场议价
3. 个人转让
价格最高
但需要自己处理交易风险
七、其他影响因素
1. 系统版本
可升级至最新系统：价格略高
系统较老：价格略低
2. 账号状态
iCloud已退出：正常价格
账号未退出：无法回收
3. 网络制式
国行全网通：价格最高
其他版本：价格略低
在售卖手机前，务必将手机彻底清洁，同时记得带上购买凭证。此外，建议您走访多家回收店，从中挑选出报价最优且信誉可靠的店铺进行交易。需留意的是，价格波动受市场供需关系影响，因此所提供的数据仅供参考。
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