2019年4月，华为P30系列手机在中国市场正式亮相并开始销售。该系列作为华为那一年的旗舰产品，其定价策略保持了华为高端手机的市场定位。

华为P30手机，其入门级型号8GB+64GB版本的售价为3988元。此外，该系列还设有更高配置的版本，其中8GB+128GB版本的售价为4288元，而8GB+256GB版本的售价则达到了4788元。P30 Pro的配置升级版起售价格为5488元，具体为8GB内存加128GB存储；8GB内存加256GB存储的版本售价为5988元；而配备8GB内存和512GB存储的顶级配置版，售价则是6788元。

与上一代的P20系列相比，P30系列在价格上有所提升。这种上涨主要源于硬件配置的整体升级，比如配备了麒麟980处理器，搭载了采用RYYB阵列的全新超感光徕卡三摄或四摄系统，还有屏幕素质的显著改善等。





值得关注的是，随着时间的流逝以及市场竞争的日益激烈，P30系列在上市仅半年之后便显现出了价格明显下降的趋势。进入2020年，各个版本的成交价格普遍比最初的发布价下降了大约500至1000元。

华为P30系列在定价上体现了它在国产品牌高端手机领域的位置，处于苹果iPhone与一般安卓高端机之间。其摄影功能的显著提升，是这一价位定位的关键优势。