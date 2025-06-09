联想g40笔记本电脑配置

联想G40系列笔记本是联想公司推出的一款中低端入门级产品，主要面向日常办公、学习以及家庭娱乐等应用场景。这款笔记本配备了15.6英寸的显示屏，机身重量约为2.5千克，厚度则在22.7毫米左右。

在硬件配置方面，联想G40系列提供多种选择：

处理器型号：搭载Intel第四代酷睿i3/i5系列处理器，如i3-4005U或i5-4210U，还有AMD的A4/A6系列APU。

2. 内存：标配4GB DDR3内存，部分高配版可达8GB

3. 存储：500GB或1TB机械硬盘，转速5400rpm

显卡配置方面，我们使用了Intel HD Graphics集成显卡，亦或是配备了AMD Radeon R5独立显卡。

5. 显示屏：1366×768分辨率TN面板





该设备装有1个USB 3.0接口，2个USB 2.0接口，还配备了HDMI接口、VGA接口、RJ45网线接口和读卡器等接口。

性能上，G40适合用于日常文档处理、网页浏览和视频欣赏等轻度应用场景。它搭载了单风扇散热机制，不过在高强度连续使用过程中，温度有可能会偏高。这款设备的电池容量是4芯32Wh，实际使用时，续航能力大概在3至4小时之间。

该系列机型上市较早，大概在2014年左右，因为使用了机械硬盘，导致开机和程序加载速度相对较慢。为了显著提升使用体验，建议更换为固态硬盘。此外，1366×768的屏幕分辨率与现在的标准相比，略显不足。

预算有限的消费者即便在二手市场上也能找到品质不错的G40型号，但在此我们建议优先考虑那些配备了SSD的版本。这类型号的维护相对简单，用户可以自行对内存和硬盘进行升级，而且内存的最大扩展量可以达到16GB。