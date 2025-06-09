nokia tune原版铃声

诺基亚的经典铃声，即我们所熟知的“Grande Valse”，被誉为全球最著名的手机铃声之一。该曲最初由西班牙吉他大师Francisco Tárrega于1902年创作，是一首著名的古典吉他曲目《Gran Vals》。到了1993年，诺基亚的工程师们将其收录到手机内置铃声库中，并使之成为Nokia 2110手机的默认铃声。

这段铃声是以MIDI格式制作的，主要由基础的电子合成音效构成，播放时长大约是6秒钟。其原版铃声具有清脆的电子音色和鲜明的节奏感，由四个音节反复两次组成。其技术参数包括：采样率为44.1kHz、数据深度为16位、单声道输出，文件体积大约是15KB。

这段铃声在传播中历经了多番改编，诺基亚官方推出的版本多达七种，诸如慢速版和钢琴版等。在2000年左右，随着诺基亚手机全球销量冲破一亿台，这段铃声每日播放量高达18亿次，已然成为了流行文化的标志。

如果想要获取原版铃声文件，可以通过以下合法渠道：

1. 从老款诺基亚手机中提取系统铃声文件

2. 在诺基亚官方音乐平台Nokia MixRadio下载

3. 购买正版铃声授权网站提供的无损版本

这段铃声受版权保护，若用于商业用途，必须向诺基亚及音乐著作权协会缴纳授权金。至于个人使用，要注意大多数网络上流传的铃声版本均为用户自行录制，非官方版本，音质难免有所下降。尽管诺基亚在2014年声明放弃对这段铃声的版权要求，但铃声的音乐部分依旧受到著作权法的保护。

识别这款铃声的特点有：纯电子合成的音效、无任何背景噪音、精准的0.8秒节奏间隔，还有规范的C大调音高。目前，众多智能手机依旧保留了这一经典铃声选项，在系统声音设置中，一般会标记为“经典”或“原始诺基亚”。