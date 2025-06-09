ipad所有型号性能排行

对iPad的性能进行评估，需从处理器性能、屏幕显示质量、摄像头拍摄效果和电池续航能力等多个维度进行全面考量。具体来看，以下是根据性能表现从高到低排列的顺序，这一排序基于跑分测试数据和用户真实使用体验：

iPad Pro系列采用了先进的M2处理器，拥有8核心的CPU和10核心的GPU，其性能足以与MacBook Pro媲美。此外，它还具备ProMotion 120Hz的高刷新率技术，非常适合从事专业设计和视频剪辑等工作。

iPad Air配备了与Pro版本一致的M1处理器，性能表现相当优秀；然而，它的屏幕刷新率只有60Hz；即便如此，它的性价比仍旧相当高。

iPad配备了A14或A13处理器，定位为初级机型。A14处理器的性能完全能够应对日常使用，特别适合用于学习与休闲活动。

iPad mini配备A15处理器，机身紧凑，携带方便，处理器的性能表现良好，不过散热表现平平，所以它非常适合用于娱乐游戏和阅读材料。

具体型号对比：

iPad Pro 12.9英寸新款配备了M2芯片，同时拥有16GB的运行内存。经过Geekbench测试，其单核性能达到了1900分，而多核性能更是高达8500分。

iPad Pro 11英寸（2022款）：相同配置尺寸更小





iPad Air 5（2022年款）使用了M1处理器，同时拥有8GB的内存容量，其多核处理性能比A15芯片提高了40%。

iPad 10（2022年款）配备了A14处理器，该处理器的性能水平大约是M1的60%。

iPad mini 6（2021年款）配备了A15处理器，该处理器的单核性能相当卓越。

选购建议：

专业用户选择Pro系列

预算有限选Air或标准iPad

需要便携性考虑mini

苹果公司每年都会对旗下的产品进行升级，消费者在购买时应当注意查看最新的产品型号。不同年度所推出的同一系列产品的性能差距，最高可达到30%至50%。