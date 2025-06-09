thinkpad t450s

联想在2015年推出了ThinkPad T450s，这是一款14英寸的商务笔记本电脑。它属于ThinkPad T系列中的轻便型号。该机型沿袭了ThinkPad一贯的黑色外观以及那个著名的小红点键盘设计。其机身重量大约为1.59千克，厚度为20.6毫米，在当时的市场上，它算得上是一款较为轻薄的商务笔记本。

在硬件配置上，T450s采用了第五代Intel Core处理器，即Broadwell架构，提供i5和i7两种可选型号；内存方面，它配备了4GB或8GB的DDR3内存，且最高可升级至12GB；至于存储，它支持SSD与HDD的双硬盘组合配置。14英寸的屏幕提供了1366×768和1920×1080两种不同的分辨率选择，而且一些高端型号还配备了IPS面板技术。

该设备配置了三个USB 3.0接口，其中一个是支持在关机状态下进行充电的；同时，还配备了Mini DisplayPort、VGA接口、以太网端口以及SD卡读卡器。特别要指出的是，T450s采用了独特的设计，即内置的三芯电池可以与可拆卸的三芯或六芯电池组合使用，这样的设计使得设备的续航能力大幅提升，最长可达17小时。





在安全性上，T450s继承了ThinkPad一贯的强项，配备了指纹识别功能、防水键盘以及硬盘防护技术。此外，该产品还成功通过了MIL-STD-810G军用标准的严格测试，展现了出色的耐用性能。

这款机型着重于性能与便携性的平衡，继承了ThinkPad的稳定性和多功能性，并通过减轻重量进一步增强了移动办公的便捷性。作为T系列中的s版型号，T450s在维持其专业商务特质的基础上，相较于标准版的T450，体积更小，携带更方便。