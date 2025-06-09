2009年，联想智能手机的早期发展拉开了序幕，那时他们推出了首款Android手机，名为乐Phone。这款手机拥有3.7英寸的AMOLED触摸屏幕，搭载了高通的Snapdragon S1处理器，并运行着Android 1.6操作系统。乐Phone的特色在于其流线型的圆润设计，还有联想公司独立研发的“四叶草”用户交互界面。

2010年，联想公司推出了更新版的乐Phone S1，这是乐Phone初代产品的升级版本。该手机搭载了1GHz的处理器，内存容量为512MB，同时屏幕的清晰度也有所提高。在乐Phone S1中，联想对自家的四叶草用户界面进行了持续优化，并且增强了社交网络的集成能力。

2011年对联想的智能手机业务来说极为关键，在这一年中，公司成功推出了多款乐Phone系列的新产品，包括A60、P70和S2等。A60主要针对中低端市场，采用了MTK平台，价格相对较为亲民；P70则专注于商务市场，配备了大容量电池；至于S2，它定位高端，搭载了双核处理器。此外，在这一年里，联想还启动了多产品线的发展策略。





2012年，联想发布了K系列智能手机，其中K800型号使用了英特尔的Atom处理器。这一产品见证了联想与英特尔合作的显著成就。同年，联想还相继推出了多款屏幕尺寸较大的手机，比如S880，其屏幕尺寸达到了5英寸，这在当时属于相当大的手机屏幕。

联想在早期智能手机市场之所以能取得成功，首先是因为其产品定位精准，覆盖了从入门级到高端市场的多个价格区间；其次，对本地系统进行了优化，尤其是四叶草用户界面，针对中国用户的操作习惯进行了多方面的调整；再者，凭借强大的销售渠道，通过PC业务的销售网络迅速拓宽了产品的铺货范围；最后，采取了性价比高的策略，以相对合理的价格提供了性能良好的硬件配置。