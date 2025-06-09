宾得K-3 II是理光公司于2015年推出的一款APS-C画幅数码单反相机。这款相机搭载了2400万像素的无低通滤镜传感器，还配备了PRIME III图像处理器。其感光度范围宽广，从ISO 100至51200。机身以镁合金制成，具有防尘和防滴溅的功能。此外，这款设备配备了SR II五轴机身稳定技术，这一技术能够实现至多4.5级的快门速度补偿。

K-3 II配备了SAFOX 11自动对焦系统，该系统拥有27个对焦点，其中25个是十字型。其连拍速度最高可达每秒8.3张。相机设计有双SD卡槽，内置了GPS模块和天体追踪功能，非常适合用于风景和天文摄影。另外，它还具备间隔拍摄功能，并且能够支持4K分辨率的延时视频输出。





该机型不再配备内置闪光灯，转而采用了创新的像素偏移分辨率技术。这项技术通过合成四张图片，能够实现更高级别的图像分辨率。在视频拍摄功能上，它能够支持1080p全高清的录制标准。除此之外，它还拥有3.2英寸的103.7万像素LCD屏幕，以及具备100%视野率的五棱镜式取景器。

宾得K-3 II继承了K系列的专业定位，是当时宾得APS-C画幅相机中的顶级型号，特别适合在户外场景中使用，亦能在极端条件下进行拍摄。