联想公司推出的家用台式电脑型号为家悦i4156，它主要面向家庭用户和学生们。这款电脑内置英特尔酷睿i5处理器，拥有8GB的内存容量和1TB的机械硬盘，这样的配置完全能够满足日常办公、学习以及娱乐等方面的基本需求。

在硬件配置方面，联想家悦i4156搭载了英特尔酷睿i5-10400处理器，该处理器属于第十代酷睿系列。处理器拥有6个核心和12个线程，基础频率为2.9GHz，并且最高睿频可达4.3GHz。这样的配置完全能够满足日常使用需求。该设备配备了8GB的DDR4内存，这个容量可以确保大多数办公软件和热门网络游戏的流畅运行；另外，1TB的机械硬盘提供了充足的存储空间，完全能够满足日常的存储需求。

外观设计方面，联想家悦i4156继承了联想家用台式机的简洁与稳重风格，机箱大小适中，放置在书桌上或电脑桌上都很合适。接口配置上，它提供了USB 3.0、USB 2.0、HDMI等多种常用接口，足以应对各类外接设备的连接需求。





这台电脑配备了Windows 10家庭版操作系统，并且额外赠送了联想管家软件，该软件能够帮助用户对系统进行优化和日常维护。尤其是对于家庭用户来说，它还提供了家长控制功能，能够帮助家长更好地控制孩子的上网时间和内容。

在价格上，联想家悦i4156属于中等价位，性价比相当不错。对于那些想要一台性能稳定、配置适宜的家用电脑的用户来说，这款电脑是个不错的选择。然而，需要注意的是，这款电脑并没有配备独立的显卡，如果对游戏性能有较高的要求，可能还需要对配置进行额外的升级。