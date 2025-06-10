联想x220笔记本参数

联想X220是一款颇受欢迎的商用笔记本，它在2011年正式推出，隶属于ThinkPad产品线。这款笔记本具备以下几项主要技术规格：

处理器：

这款产品配备了最新的英特尔酷睿i系列处理器，提供了i3-2310M、i5-2520M和i7-2620M等多种型号供选择。其最高主频能够达到3.4GHz，这一性能得益于Turbo Boost技术的助力。此外，它采用了32纳米的制造工艺，并且具备双核心四线程的架构设计。

内存：

标配内存为4GB DDR3，支持最大16GB的扩充容量，其中包含两个扩展槽位，运行速度能够达到1333MHz。

存储：

您可挑选320GB或500GB容量的机械硬盘，其转速为7200转每分钟；同时，部分高端型号还增加了128GB的固态硬盘配置；另外，这些硬盘都兼容SATA II接口。

显示屏：

这款显示器的屏幕尺寸为12.5英寸，采用了LED背光技术；其分辨率为1366×768，屏幕的宽高比是16:9；亮度最高可达300尼特；另外，它还配备了IPS面板，而且部分高端型号额外增加了这一功能。

显卡：

这款产品搭载了英特尔HD Graphics 3000显卡核心，采用了显存共享技术，符合DirectX 10.1标准，并且其最高运行频率可达1.1GHz。

网络连接：

该设备装有型号为Intel 82579LM的千兆有线网卡，同时支持802.11a/b/g/n无线网络的连接。有些型号还增加了移动宽带模块，该模块兼容3G WWAN技术。此外，它还配备了蓝牙3.0功能。

接口：





该设备配备了三个USB 2.0接口，另外还配备了VGA接口、DisplayPort接口和RJ45网线接口。此外，它还拥有一个ExpressCard扩展槽和SD卡读卡器。而且，它还提供了一个可以共享耳机和麦克风的接口。

电池：

该产品配备六芯锂电池，正常使用时其续航能力为五至八小时，而且还提供了九芯电池作为可选配件，用以提升电池的耐用性。

尺寸与重量：

该产品的宽度是305毫米，长度为206.5毫米，其厚度在19至34.6毫米之间，初始重量为1.5千克，并且内部配备了6块电池。

操作系统：

这台电脑已经安装了Windows 7专业版操作系统，无论是32位还是64位版本，都支持升级到Windows 10系统。

安全特性：

该设备配备了指纹识别功能，内置了达到TPM安全标准的芯片，键盘设计有防溅水功能，采用了硬盘减震技术，整个机体以镁合金为材料制成，能够有效抵御滚动带来的损害。

其他：

这款产品配备了显著的小红点TrackPoint触控功能、适中尺寸的防水键盘、720p的高清摄像功能，还有立体声扬声器。