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通过对比接口配置，我们可以观察到USB、HDMI、雷电接口等的数量以及它们的详细规格。在续航能力方面，我们会对比电池的容量和官方公布的续航时间。至于重量和尺寸的对比，这有助于用户判断设备是否便于携带。





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该平台支持多种产品同步对比，最多可同时展示六款设备。比较结束后，系统会自动生成详细的表格，同时提供一键分享的便利功能。而且，用户还能将对比结果保存，方便今后查阅。

中关村在线平台配备了智能推荐功能，能够根据用户的对比需求和预算范围，自动推荐最合适的产品。另外，针对专业用户，该平台还特别增加了高级筛选功能，让用户能够依据特定条件进行精确筛选。