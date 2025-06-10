2018年，小米公司推出了一款名为红米6 Pro的中端市场智能手机。这款手机搭载了当时市场上流行的骁龙625处理器。它拥有5.84英寸的刘海屏，屏幕分辨率是2280×1080，屏幕占比达到了80.5%，这在当时的市场上算是比较高的比例。

机身采用金属材质制成，有曜石黑、樱花粉、巴厘蓝、赤焰红四种颜色可供选择。后置摄像头组合为1200万像素加500万像素。主摄像头搭载了1.25μm的大像素传感器，并且支持PDAF相位对焦技术。前置摄像头为500万像素，并具备AI智能美颜功能。

配置上，红米6 Pro用户可选择3GB+32GB或4GB+64GB两种存储配置。该机配备了一块4000mAh的大电池，充电速度可达10W，在同价位手机中，其续航表现相当亮眼。在系统方面，它运行的是基于Android 8.1的MIUI 9系统，并且未来还将支持升级至MIUI 10。

该设备装有3.5毫米耳机接口，支持红外遥控，可控制家中电器。在网络方面，支持双卡双待，且其中一个卡槽可扩展存储卡。机身背面配备了指纹识别模块，解锁速度非常快。

红米6 Pro刚上市时售价从999元起步，性价比相当不错，主要面向那些资金有限但仍希望享受高品质使用体验的消费者。相较于同期其他产品，它在电池耐用性、摄影效果和系统使用体验方面都有很好的表现。