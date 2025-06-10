vivos5参数配置

vivos5搭载了6.44英寸的AMOLED水滴屏幕，其分辨率达到了2400×1080，屏幕占比相当之高，达到了91.38%。机身厚度控制得相当出色，仅为8.64毫米，重量也相对较轻，为188克。此外，该机型还提供了星眸黑、流光白、幻影蓝三种不同的配色供消费者选择。

该设备内置高通骁龙712芯片，使用的是10纳米工艺技术。它拥有8GB的RAM，可选128GB或256GB的存储容量。而且，它还能支持最高256GB的存储扩充。电池容量为4100mAh，同时具备22.5W的快充功能。

vivo S5的后置摄像头功能齐全，装备了四枚镜头，包括4800万像素的主摄像头、800万像素的超广角镜头、500万像素的深度镜头以及200万像素的微距镜头。这些镜头能够实现超级夜景2.0和AI美颜等高级拍摄效果。而前置摄像头则达到了3200万像素，同样支持AI美颜和人像光效等特色功能。

此设备搭载了屏下指纹解锁功能、配备了Multi-Turbo多涡轮加速技术、集成了游戏空间4.0系统以及配备了Jovi智能语音助手等众多特色功能。同时，它所使用的操作系统是基于Android 9的Funtouch OS 9版本。