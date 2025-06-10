2012年，联想公司发布了多款智能手机，包括联想乐Phone K860和联想乐Phone S880等型号。这些手机搭载了Android操作系统，同时配备了双核处理器和较大尺寸的触摸屏。联想乐Phone K860配备了一块5英寸的720P高清屏幕，800万像素的摄像头，还有1.4GHz的Exynos 4412四核处理器，这些硬件在当时属于中高端配置。

2012年，联想推出的手机主要锁定中端市场，其价格设定在1500到3000元人民币的区间。这些手机配备了联想特别定制的用户界面，同时预装了乐商店等应用服务。在设计方面，它们沿袭了联想一贯的商务风格，机身较为厚重。





2012年，联想的智能手机业务实现了快速上升，这得益于运营商渠道的助力，同时也因为开放市场渠道的拓展，国内市场的销售业绩相当不错。但是，与当时的三星、HTC等国际知名品牌相比，联想在品牌价值的提升和高端市场的表现上，还有很大的提升空间。

联想在2012年推出的手机，在电池使用时间和性价比方面收获了不少正面评价，但屏幕显示效果和拍照质量方面还有提升空间。这些产品为联想日后在全球智能手机市场占据领先地位奠定了坚实的根基。