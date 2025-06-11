联想集团生产的S650手机，主要面向中低端用户群体，凭借其高性价比的特点受到关注。这款手机搭载了联发科的四核CPU，配备1GB的RAM和8GB的存储容量，同时支持最高至32GB的存储扩展。屏幕大小为4.7英寸，运用了IPS技术，分辨率达到了960×540像素。这款设备配备了800万像素的高清后置摄像头和200万像素的前置摄像头，支持1080P分辨率的高清视频拍摄。电池容量为2000mAh，支持双卡双待功能。此外，它运行的是Android 4.4操作系统。

联想S650的设计风格简洁大方，机身厚度仅为8.5毫米，重量轻巧至125克，且提供多种颜色选择。手机背面拥有磨砂质感，握持感非常舒适。该手机支持WCDMA和GSM两种网络模式，非常适合经常出差的企业用户。系统内置了联想自家的乐桌面和乐安全等应用，致力于为用户提供更优质的体验。

在性能方面，联想S650能够流畅地应对日常使用和简单的游戏操作，但对于大型3D游戏来说，可能表现不够出色。在光线充足的环境下，它的相机成像质量尚可接受，然而在光线较暗的情况下，噪点问题则较为突出。至于电池续航，2000mAh的电池容量能够满足一天内的正常使用需求。

联想S650主要面向预算有限、对手机性能要求不高的用户群体。这款手机价格实惠，外观设计时尚，系统优化表现良好。然而，它的硬件配置较为一般，可能无法满足那些追求高性能的用户的需求。