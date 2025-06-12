联想lenovo官方官网入口

联想集团在全球范围内为用户搭建了官方在线平台——联想官网，这里汇集了联想最新产品的资讯、技术支持以及售后服务等关键信息。具体来说，联想中国的官方网站网址是，而国际版的官网则是。这两个网址都是经过官方认证的正规渠道。

在联想官方网站的首页上，消费者能够浏览到包括笔记本电脑、台式机、平板电脑以及智能设备在内的全方位产品系列。网站详细展示了各项产品参数、价格比较以及用户评价，为消费者提供购买参考。此外，官网还会及时公布新产品的上市消息，例如ThinkPad系列、拯救者游戏本、YOGA轻薄本等热门产品的最新资讯。

联想官方网站提供了周到的售后服务。用户可以在线查询保修信息，预定维修服务，并下载驱动程序及使用指南。在常见问题解答（FAQ）板块中，包含了大量技术问题的解决方法。另外，官网还设有论坛和社区，供用户分享使用体验或寻求支持。





针对企业用户，官方网站特别设置了商用产品区域，涵盖ThinkPad商用笔记本电脑、ThinkCentre台式电脑等商用硬件，同时提供相应的企业级解决方案。对于重要客户，他们可通过官网联络指定的客户经理，享受定制的服务。

请注意，联想官方网站是唯一的官方直销途径，我们建议消费者直接在官网或经官方授权的渠道购买产品，这样可以确保所购商品为正品，并享受到完善的售后服务。官网还会不定期举办促销活动，消费者可以关注官网，以便获取最新的优惠资讯。