索尼lt26i手机报价

索尼LT26i，这款手机由索尼移动公司（原索尼爱立信）在2012年推出，是Xperia系列中的核心产品。它配备了4.3英寸的720p高清显示屏，搭载了1.5GHz的双核CPU。除此之外，它还拥有1GB的运行内存和32GB的存储容量。1200万像素的主摄像头还能进行1080p的高清视频拍摄。

这款手机停产已久，在二手市场上，其价格受手机状况影响而有所差异。九成新以上的LT26i，价格大约在200至350元；若是八成新左右，价格大概在150至250元。若手机有明显的使用痕迹或功能问题，价格可能降至100元以下。至于那些全新且未曾拆封的存货设备，目前市面上已经变得极为罕见，仅有少数电商平台愿意提供大约500至800元的价格。

该机型最高只支持到Android 4.1系统，新版本的应用可能无法正常使用；电池续航能力不强，建议考虑更换电池；有些二手手机可能会出现屏幕老化、按键反应迟钝等问题；4G网络覆盖范围有限，购买前请检查网络频段是否与当地网络相匹配。

在购买时，请先选那些提供七天无理由退换服务的商家，然后要求商家提供手机各功能正常运作的演示视频，接着核实IMEI码，以保证所购设备不是翻新或被盗的，最后，交易过程最好是在正规的二手交易平台上进行。