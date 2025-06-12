诺基亚n81多少钱当年

诺基亚N81，这款在2007年上市的滑盖手机，其在国内的售价介于3500至4000元人民币。作为诺基亚N系列中的高端机型，它拥有独特的双向滑盖设计，向上滑动，数字键盘便显露出来；向下滑动，多媒体控制键则呈现眼前。

在配置方面，N81手机搭载了Symbian S60第三版操作系统，配备了2.4英寸的1600万色TFT显示屏，屏幕分辨率可达240×320像素。手机内部集成了一款200万像素的摄像头。而且，它还具备蓝牙2.0和WiFi无线网络功能。至于存储空间，用户可选8GB或2GB两种不同规格的版本。

这款手机以音乐播放为主要特色，内置了专门的音频处理芯片，支持MP3、AAC、WMA等多种音频文件的播放，同时还配备了标准的3.5mm耳机接口。在音乐手机领域，它的表现尤为出色，当年它成为了无数年轻人心中渴望拥有的理想手机。





留意价格变动，N81自上市半年后价格便出现下滑，至2008年中期，其价格大致滑落至2500元左右，到了2009年，价格继续走低，跌至1500至2000元的区间。如今，该手机已停产多年，在二手市场上，其价格大致介于100到300元之间，因此吸引了众多收藏爱好者的关注。

需要注意的是，N81有两种版本，分别是标准版和8GB升级版。在两者之中，8GB升级版配备了更大的存储空间，但相应地取消了外置存储卡的插槽。而且，当8GB升级版正式上市后，其售价比标准版贵了大约500元。