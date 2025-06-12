ipad air2现在值多少钱

iPad Air 2是苹果在2014年发布的一款设备，时至今日，它已经陪伴我们度过了将近十年的岁月。现在，这款设备的二手价格主要受到存储容量、外观新旧程度、配件是否完整以及市场需求状况等多个方面的影响。

二手机中的16GB WiFi版状况良好，价格大约在500至700元之间；至于64GB版本，其价格则大约在700至900元。相比之下，采用蜂窝网络的版本，价格会额外增加100至150元。还有一个要点需要注意，那就是当电池的完好率小于80%时，产品的售价大概会降低大约15%；而如果屏幕有划痕或是机身有明显的撞击痕迹，这类产品的价格降幅通常会在20%到30%这个范围内。

配件是否为原装对价格有影响，一套包括原装充电器、数据线和包装盒的完整套装，其售价一般会比单纯的裸机贵上50到100元。至于那些经过第三方维修的设备，价格会有所下降，与未经拆修的原装机相比，价格差异可能会超过30%。





在现有的二手交易平台中，个人卖家所标的价格通常比商家低10%至15%。在交易过程中，建议向卖家索要爱思助手检测的设备检测报告，尤其要关注电池的使用频率、屏幕和主板的状况。此外，还需注意，该设备无法升级至最新的iPadOS系统，这可能导致某些新应用无法安装。

预算有限的用户依然可以选择iPad Air 2来满足观看视频和浏览网页等基本需求，然而，在运行高性能应用和提供游戏体验方面，它相较于新款设备确实存在一定的差距。如果主要用途集中在观看视频或阅读电子书，那么在这个价位上，iPad Air 2依然是一个不错的选择。