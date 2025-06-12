sony ericsson

索尼爱立信，一个在移动通信行业具有显著地位的知名品牌，诞生于2001年，由日本索尼与瑞典爱立信合资成立。在那个功能手机盛行的年代，该品牌推出了众多备受好评的产品，这些产品巧妙地结合了索尼在消费电子领域的专业技术以及爱立信在通信技术方面的强大实力。

Sony Ericsson产品线主要分为以下几个系列：

Walkman系列手机，包括W800i、W550等型号，都配备了专业的音乐播放器功能。

Cyber-shot系列的拍照手机，包括K750和K800等型号，都配备了高品位的摄像头。

Xperia系列手机：这些手机堪称早期Android系统智能手机的佼佼者，其中包括了X10、X8等多个型号。

在特色技术方面，Sony Ericsson手机是首个引入众多前沿技术的品牌，这些技术涵盖了众多领域，如：，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，

自动对焦摄像头

音乐快捷键

可扩展记忆棒存储

独特的摇杆式导航键





自2007年智能手机市场崭露头角，索尼爱立信便着手转向Android系统。到了2012年，索尼完成了对爱立信所持股份的全面收购，品牌名称也随之变更为索尼移动通信，Xperia系列产品也得以持续发展和传承。

尽管Sony Ericsson这个品牌已经淡出市场，然而它曾对移动设备的音质和拍照体验进行了多项创新，这些创新成果为后续智能手机的进步打下了坚实的基础。时至今日，那些经典的机型依然受到众多收藏爱好者的喜爱和追捧。