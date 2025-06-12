魅蓝m1，作为魅族科技子公司魅蓝推出的新款智能手机，于2015年1月正式亮相。此款手机主要针对千元市场，主打高性价比的特点。

魅蓝m1手机选用了聚碳酸酯材质打造出一体化的机身，并且提供了多样的色彩选择。该手机配备了5英寸的IPS显示屏，屏幕分辨率为1280×720。在处理器上，它使用了联发科的MT6732四核处理器，主频高达1.5GHz。内存方面，它配置了1GB的RAM和8GB的ROM，并且支持最高128GB的存储卡扩展。

魅蓝m1在摄像头配置上相当出色，后置摄像头为1300万像素，光圈达到了f/2.2，并且配备了双色温的补光灯；此外，它还配备了500万像素的前置摄像头。电池容量方面，它达到了2610mAh。在系统方面，它运行的是基于Android 4.4版本的Flyme 4系统。





这款手机支持4G网络，并且配备了独立的SIM卡槽。它的连接端口采用Micro USB标准，并且保留了3.5mm的耳机接口。在音频方面，手机内置了Wolfson品牌的专用音频解码器，使得其在同类产品中音质表现尤为突出。

魅蓝m1以799元的价格和完备的配置，在千元级手机市场中引起了广泛关注。其设计风格简约，系统运行稳定，赢得了众多年轻用户的青睐。不过，1GB的运行内存对于处理多项任务来说，多少显得有些吃力，这也是该机的一个明显短板。