三星a55手机参数配置价格

三星a55预计将在2023年下半年与我们相见，该手机属于a系列，定位于中端市场，其配置和价格均体现出较高的性价比。

在核心配置上，三星a55有望配备Exynos 1380处理器，这款处理器采用5nm工艺打造，性能相比上一代产品有了大约25%的提升。至于内存配置，可能提供8GB+128GB和8GB+256GB两种选择，此外，用户还可以通过最高1TB的microSD卡来增加存储容量。该屏幕的尺寸是6.5英寸，采用了Super AMOLED技术，分辨率高达2400×1080，并且具备120Hz的高刷新率功能。

拍照系统里，后置摄像头由5000万像素的主摄像头、具备光学防抖功能的摄像头、1200万像素的超广角摄像头以及500万像素的微距摄像头共同构成；而前置摄像头更是达到了3200万像素的高清级别。在视频录制方面，该设备支持以4K分辨率和每秒30帧的速度进行录制。





电池的容量达到了5000mAh，能够实现25W的有线快速充电，同时支持15W的无线充电。此外，这款设备配备了立体声扬声器，并具备IP67级别的防尘防水性能。在屏幕下方，还设有指纹识别解锁功能。更值得一提的是，它运行的是最新版本的One UI 5.1操作系统。

该型号配置8GB内存及128GB存储，预计售价为2999元；若升级至8GB内存和256GB存储，价格将升至3299元。相较同类产品，三星a55在拍照效果、屏幕品质和防水功能等方面表现更为出色。

这些资料在网络上可以查到，但要注意，具体配置和价格应以官方正式公告为准。在打算购买前，消费者需要密切关注三星官网发布的最新资讯。