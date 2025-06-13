联想的客服队伍提供专业的人工支持，服务站点遍布我国各地。用户可以通过拨打400客服电话、访问官网的在线客服系统，或者关注微信公众号等多种途径，与技术人员进行联系。该团队由经过严格培训的技术人员构成，他们能够处理笔记本电脑、台式机、平板电脑等设备的硬件故障以及软件问题。

联想所提供的售后服务包括网络远程支持和实体维修服务。网络支持从早上8点持续到晚上9点，不间断提供，工程师们通过远程桌面技术帮助用户处理系统重装、驱动程序安装、病毒清除等常见问题。如果用户遇到硬件故障，可以前往联想授权的维修中心，全国范围内设有超过1000家维修点，遍布所有县级以上城市。

联想推出了多样的服务选项，涵盖基础的标准服务，并保证提供一年的保修服务；此外，用户可选择延长保修期限，保修时长可选择从2年到3年不等；同时，还增设了意外保护服务。在保修期内，若设备发生硬件故障，用户将享受到免费的维修或更换服务。即便保修期结束，联想的售后服务仍会提供付费维修，且收费标准公开透明。





在数据安全极为重要的行业中，联想的售后服务在维修环节严格遵循保密规定，同时提醒用户在送修前自行做好重要数据的备份。一旦设备无法开机，联想的服务站点可以提供专业的数据备份支持，不过这项服务用户需要另行支付费用。

针对企业用户，联想特别推出了一套全面的技术支持方案，方案内含全天候、不间断的专属技术支持服务，以及上门维修等丰富多样的定制化服务。用户只需登录联想官网，便能够实时跟踪维修的进度。一般来说，大部分故障的修复都能在48小时内高效完成。