2008年，索尼爱立信公司推出了索爱W595这款滑盖设计的音乐手机。该手机隶属于Walkman系列，主打音乐功能。它配备了专门的播放键和立体声扬声器，音质表现尤为出色。

该设备配备了2.2英寸的QVGA屏幕，画面显示十分清晰。机身内部有40MB的存储容量，并且能够通过M2记忆棒进行扩充，最大扩充容量可达8GB。在摄影功能上，它装备了320万像素的摄像头，支持2.5倍的数码变焦，不过遗憾的是，它没有自动对焦功能。

W595的特色之一是运用了创新的“音乐滑块”界面设计，用户只需轻轻一点屏幕，即可轻松进入音乐播放模式。此外，该手机还拥有SensMe心情点播功能，能够根据用户的情绪自动挑选出合适的音乐曲目。HPM-77这款立体声耳机附赠而来，音质相当出色；它融合了Clear Bass和Clear Stereo音效技术，为用户带来了专业的音乐享受。





W595设备兼容3G网络，确保网络连接的流畅性。同时，它内置了Google Maps软件，并配备了GPS定位功能。除此之外，它还支持Java游戏，并配备了FM收音机，为用户提供了丰富的娱乐选择。

该产品机身宽度为100毫米，高度为47毫米，厚度为14毫米，整体重量大约是104克。消费者可以选择极光蓝、午夜蓝、火山黑、玫瑰粉等多种颜色。电池容量达到了950毫安时，根据官方提供的数据，音乐播放时间可以持续25小时。

尽管W595已经面市多年，它依旧凭借独特的设计风格和卓越的音质表现，赢得了众多音乐手机爱好者的青睐；他们至今依然视这款手机为珍宝，并持续使用着。