华为研发的鸿蒙操作系统（HarmonyOS）起初针对物联网设备进行开发。自2021年起，该系统开始进军智能手机市场，成为安卓和iOS之后的第三大移动操作系统。鸿蒙手机系统最显著的特点是其强大的分布式功能，该功能使得手机能够与平板、电脑、智能家居等智能设备实现无障碍的协同作业。

鸿蒙系统采用微内核架构进行设计，其结构相较于传统宏内核系统更为轻盈，运行效率也更为突出。系统内部搭载了确定时延引擎，能够合理分配资源，从而提升操作过程的流畅性。在内存管理上，鸿蒙系统运用了智能调度策略，有效减少了内存碎片，进而延长了手机的使用寿命。

鸿蒙系统的一大特点是其安全性十分出众。它已获得众多国际安全认证的肯定，并且通过底层的形式化验证手段来强化系统的安全性。而且，鸿蒙系统还实施了全面的隐私保护策略，这涵盖了应用权限的细致管理以及对敏感数据的本地化处理。





在生态建设领域，鸿蒙系统与安卓应用实现了相互兼容，保障了用户在使用过程中能够顺畅地适应。同时，华为正努力推进鸿蒙系统自研应用的研发进程，目前已有超过200万开发者投身于鸿蒙生态的建设。鸿蒙系统特有的原子化服务功能，使得用户无需额外安装应用，即可享受到所需的服务。

鸿蒙系统持续进行更新，不断进行升级，其最新版本在多个方面都展现出了显著的进步。它在分布式技术方面实现了突破，人工智能体验也得到了显著增强，同时在隐私保护方面也有了显著的提升。该系统使得多设备之间能够实现无障碍协作，例如，手机可以轻松将屏幕内容投射到平板或电视上，而且还能实现文件在不同设备间的便捷拖拽操作。