联想生产的集成电脑将主机、屏幕、音响等设备整合到了一个完整的机身中。与传统的台式机相比，这种集成电脑体积更小巧，仅需一条电源线即可启动，非常适合在办公室和家庭环境中使用。

联想一体机主要分为以下几个系列：

IdeaCentre系列主要服务于家庭用户，性价比十分出众，而且其外观设计颇具特色。尤其是最新推出的型号，它搭载了第十二代的Intel酷睿处理器，并且还提供了配备独立显卡的选项。

2. ThinkCentre系列的电脑主要面向商务办公领域，我们着重强调其稳定运行和信息安全保障。该系列电脑配备了物理摄像头控制功能，还拥有指纹识别等高端商务特性。

瑜伽系列，乃是一条定位于高端市场的产品线，其屏幕功能丰富，不仅支持触控操作，更可进行多角度调节，因而特别适合那些从事创意工作的专业人士使用。

选购建议：

处理器：i5/i7适合日常办公，i9适合专业工作

内存：8GB起步，建议16GB





存储：SSD固态硬盘是标配，256GB起

屏幕：21.5-27英寸主流尺寸，IPS面板色彩更佳

使用维护注意事项：

1. 避免阳光直射屏幕

2. 定期清理散热孔灰尘

3. 不要遮挡机身四周的散热孔

4. 建议使用原装电源适配器

联想一体机设计巧妙，桌面干净利落，线路排列简洁，工业风格出众。该产品拥有遍布全国的售后服务体系，能够提供上门维修服务。