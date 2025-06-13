最贵诺基亚手机10多万

诺基亚Vertu手机系列一直被看作是高端奢侈手机的标杆。尤其是它的Signature系列，价格可以高达十几万元人民币，在手机界享有如同劳斯莱斯般的尊贵地位。这些手机采用贵金属制造，比如18K金、铂金等，而且有些型号还镶嵌了钻石作为装饰。每一部Vertu手机都出自英国工坊工匠之手，其制作过程耗时数周。

这款诺基亚手机虽然价格不菲，但其吸引人的并非仅仅是性能参数，更多的是它所代表的奢华品质。它拥有蓝宝石水晶制成的屏幕，能很好地抵御划痕。机身按键采用红宝石轴承，耐用性极高，使用寿命可达百万次。购买者不仅能够获得专属的私人助理服务，还能享受到全球机场贵宾通道等特权待遇。

值得关注的是，尽管价格昂贵，这些手机的硬件性能可能尚不能与顶级旗舰手机相提并论。它们采用的是定制的塞班或安卓操作系统，主要面向那些追求独特与尊贵体验的富裕消费者。随着智能手机市场的不断变化，Vertu品牌在2017年曾尝试申请破产保护，但最终成功回归市场。

这类高端智能手机往往采用限量发行的方式上市，其中某些纪念版在全球市场的发行量不过区区几十台。它们不仅具备了手机的基本使用功能，还承载了收藏的意义，有些罕见的型号在二手市场上的交易价格甚至超过了新品。对于普通消费者来说，这类高价手机更多的是一个热议话题，但对于目标客户群体而言，它们则是身份与地位的象征。