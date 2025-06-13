诺基亚全键盘手机e71

诺基亚E71是一款备受推崇的商务全键盘手机，自2008年问世以来，凭借其卓越的设计和实用功能，迅速赢得了大量用户的喜爱。该手机采用了金属材质打造，机身厚度仅为10毫米，在那个时代堪称超薄，握感舒适。手机正面搭载了一块2.36英寸的横向TFT屏幕，分辨率为320x240像素，显示效果相当清晰。

E71的主要亮点在于配备了完整的QWERTY全键盘，按键之间的距离适中，打字体验非常舒适。该键盘采用了黑色设计，并配以银色的金属边框，给人一种商务气息。此外，手机搭载了Symbian S60第三版操作系统，能够支持安装众多第三方应用程序，具有强大的扩展能力。

E71在硬件配置上，配备了369MHz的ARM11处理器，拥有128MB的运行内存，这在当时算是中高端水平。它还内置了320万像素的摄像头，具备自动对焦功能和LED补光灯。在网络连接上，它支持3G、WiFi和蓝牙2.0，传输数据的能力非常全面。此外，电池容量达到1500mAh，续航能力出色，正常使用下能持续2到3天。





E71是一款专为商务人士设计的手机，它内置了功能齐全的邮件客户端，能够实现Exchange ActiveSync，使得用户能够随时随地进行工作邮件的处理。此外，它还具备了文档浏览的功能，能够轻松查看Word、Excel等办公文件。机身右侧特别设置了语音控制键，极大地方便了商务人士快速启动语音指令。

尽管后来被触屏手机所取代，诺基亚E71依然因其精良的制造工艺、周到的商务特性以及出色的全键盘操作感受，深受众多老用户好评，至今仍被广泛提及，成为智能手机发展历程中不可或缺的标志性产品之一。