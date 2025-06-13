oppo手机官网价格表

OPPO官方商城的售价依据手机型号、配置以及促销政策而有所调整。以下是2023年11月份，市场上较为常见的手机型号的参考售价（请注意，实际价格可能因地区和存储容量不同而有所区别）。

一、Find系列旗舰机型

Find X6 Pro（12+256GB）：5999元

N2 Flip折叠屏（配置8GB+256GB）：售价为5999元。

二、Reno系列中高端机型

Reno10 Pro+（16+256GB）：3899元

Reno10（12+256GB）：2499元

三、A系列入门机型

A1 Pro（12+256GB）：1799元

A58（8+128GB）：1399元

A36（6+128GB）：999元

四、K系列性价比机型

K11（12+512GB）：2499元

K10x（8+256GB）：1499元

官网购买注意事项：





1. 每周二会员日有50-100元优惠券

2. 教育认证用户可享学生价（约优惠200-300元）

3. 以旧换新最高补贴1000元

4. 部分机型参与分期免息（3/6/12期）

价格查询方式：

1. 官网首页点击"手机"分类

2. 选择具体机型查看各版本价格

3. 加入购物车时可查看最终优惠价

请注意，商品的实际售价需以官方网站上实时更新的信息为准；建议您访问OPPO官方网站的“限时优惠”专区，以获取最新的促销活动信息。