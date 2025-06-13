vivo最新款手机2023款上市

vivo最新发布的2023年款手机已经正式上市销售，这款手机搭载了OriginOS 4系统，拥有6.78英寸的AMOLED曲面屏幕，同时支持120Hz的高刷新率。在处理器方面，它采用了高通骁龙8 Gen2移动平台，整体性能表现非常出色。

这款手机的拍照功能相当优秀，后置摄像头配备了5000万像素的主镜头、1200万像素的超广角镜头和1200万像素的长焦镜头。它还拥有光学防抖技术，并且支持8K视频拍摄。至于前置摄像头，其像素也高达3200万，同样可以录制4K视频。

电池容量高达5000mAh，配备了120W的极速充电功能，充电时间仅需20分钟。而且，它还支持50W的无线快速充电和10W的逆向充电功能。在内存选择方面，用户可以挑选12GB+256GB或是16GB+512GB这两种配置方案。





这款手机在设计上延续了vivo品牌的时尚风格，机身厚度仅有8.3毫米，重量大约是203克。有黑色、蓝色和红色三种颜色可供选择。此外，它还具备IP68级别的防水防尘性能，并且搭载了屏幕下指纹解锁功能以及X轴方向的线性马达。

该产品的价格方面，12GB内存搭配256GB存储的型号售价为4999元，而16GB内存加512GB存储的型号则是5499元。目前，这两种配置的型号已经在多个电商平台以及vivo的线下店铺同步开售。