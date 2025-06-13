iphone如何恢复旧系统

在进行iPhone系统回滚至旧版本时，需依照苹果公司规定的固件降级流程。需先核实苹果是否继续支持该系统版本的验证。只有验证服务保持开放，才能进行系统版本的降低。在操作之前，务必对手机数据进行备份，因为系统恢复过程中会抹除手机上的所有数据。

具体步骤：

1. 在电脑上下载对应版本的iOS固件ipsw文件

将iPhone与电脑连接，然后启动iTunes（适用于Windows系统或macOS Mojave及之前的版本）或者Finder（适用于macOS Catalina及后续版本）。

启动设备操作界面后，请同步按下Mac操作系统的Option键或是Windows操作系统的Shift键，随后紧接着点击屏幕上出现的“iPhone恢复”选项。

4. 选择下载好的ipsw文件开始恢复

5. 等待恢复完成，设备会自动重启

注意事项：





恢复期间不要断开数据线连接

确保电脑网络稳定

电池电量应保持在50%以上

降级后无法保留数据，必须从备份恢复

苹果一旦移除旧系统验证机制，用户便只能依赖本地存储的SHSH2验证文件，借助第三方软件来完成系统回滚。这一过程相对繁琐，且成功率并不理想。因此，对于多数用户来说，将系统更新至最新版本，能更好地体验到安全和功能的最佳状态。