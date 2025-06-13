联想公司生产的手机管理软件叫做联想手机管家，这款软件的主要作用包括手机清理、病毒扫描、电池性能提升和应用程序管理等。这个软件是联想手机出厂时预装的，而且用户还可以在应用市场下载并自行安装使用。

联想手机管家具有以下几个主要功能模块：

1. 手机清理

一键清理手机内存和缓存文件

清理残留文件和无用安装包

清理重复照片和视频

清理大文件

2. 病毒查杀

实时监控手机安全状态

定期扫描病毒和恶意软件

提供安全防护建议

拦截恶意网站和诈骗信息

3. 电池优化

监控电池使用情况

提供省电模式

显示耗电应用排行

智能调节系统功耗

4. 应用管理

批量卸载应用程序

查看应用使用权限





冻结后台运行的应用程序

管理应用自启动行为

5. 网络管理

流量监控

WiFi安全检测

网络测速

数据节省功能

联想手机管家的特点：

1. 界面简洁易懂，操作方便

2. 系统资源占用低，不影响手机性能

3. 定期更新病毒库和安全防护功能

4. 针对联想手机进行特别优化

使用建议：

1. 定期使用一键清理功能

2. 开启实时病毒防护

3. 关注电池优化建议

4. 检查应用程序权限设置

5. 及时更新软件版本

联想手机管家是一款非常实用的手机管理工具，它不仅能有效提升手机的运行效率，还能确保手机的安全。对于广大联想手机用户来说，这款软件无疑是维护手机系统的一个有力助手。