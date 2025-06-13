三星galaxy s6edge

2015年，三星电子发布了其旗舰级智能手机Galaxy S6 edge，这款手机属于Galaxy S6系列，并且具备双曲面屏的特点。它的设计非常独特，采用了双侧面曲面显示屏，这样的设计在当时的智能手机市场中非常引人关注。

这款手机配备了5.1英寸的Quad HD Super AMOLED屏幕，分辨率达到了2560×1440像素。屏幕采用了曲面设计，不仅带来了别具一格的视觉享受，还增加了夜间时钟、快速联系人等便捷功能。机身采用金属框架和玻璃后盖，整体质感相当上乘。

S6 edge在硬件方面，搭载了由三星生产的Exynos 7420八核处理器，该处理器运用了14nm的尖端制程技术，不仅确保了卓越的性能，还实现了出色的能耗控制。其配备3GB的LPDDR4内存，可供选择32GB、64GB和128GB三种存储空间，但遗憾的是，该设备不支持microSD卡的扩展。

S6 edge的拍照功能非常出色，它的后置摄像头达到了1600万像素，配备了f/1.9的大光圈和光学防抖技术，对焦速度非常快。而且，它的前置摄像头也有500万像素，同样使用了f/1.9的光圈，自拍效果非常好。相机的启动时间只需要0.7秒，而且可以通过快速双击Home键来快速启动。





S6 edge在软件方面，选用了基于Android 5.0 Lollipop系统的TouchWiz UI界面，并且对曲面屏幕进行了特别调整。它的电池容量为2600mAh，支持无线充电和快速充电技术，只需充电10分钟，即可保证手机使用4小时。

S6 edge新增了心率监测和血氧饱和度检测的功能，用户可以通过S Health应用进行基本的健康状态监控。此外，Home键上还集成了指纹识别模块，这个模块还能支持移动支付操作。

这款手机的出现，标志着三星在设计理念上有了显著转变；它放弃了可拆卸电池和microSD卡扩展等传统功能，转而注重打造更为考究的外观和卓越的制造工艺。尽管电池续航表现不尽理想，但该机在屏幕显示效果、性能表现和设计风格方面均表现出色，因此成为了2015年最受关注的智能手机之一。

S6 edge在色彩方面有白色珍珠、黑色蓝宝石、金色铂金和绿色翡翠四种选择，这些颜色能够迎合不同用户的审美需求。此外，随着系统版本的持续更新，它还兼容了Android 6.0 Marshmallow和Android 7.0 Nougat两个操作系统版本。