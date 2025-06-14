苹果7是哪一年上市的

2016年9月7日，苹果公司推出了苹果7，这是一款全新的手机。从2016年9月16日开始，这款手机在美国、中国、英国等多个国家和地区开始了销售。苹果7配备了A10 Fusion处理器，其性能相较于前代产品有了40%的提升。此外，它还运行了iOS 10操作系统。

苹果7的屏幕大小是4.7英寸，画质清晰度为1334×750像素。这款手机不再提供3.5mm耳机插孔，转而使用Lightning接口来连接耳机。同时，苹果公司还推出了无线耳机AirPods，作为耳机接口的替代品。另外，苹果7具备IP67级别的防水防尘功能，可以在水深1米的地方浸泡长达30分钟而不会受到损害。

苹果7在摄像头配置上，搭载了1200万像素的高清后置镜头，具备光学防抖功能。此外，它还采用了f/1.8的大口径设计，这在光线不足的环境中，能显著增强拍摄质量。而且，它的前置摄像头也达到了700万像素，能够捕捉更宽广的色域，并且支持自动HDR拍摄模式。





苹果7提供了银色、金色、玫瑰金以及黑色（包括磨砂和亮面两种不同的表面处理）等多种色彩选择，同时，还特别增设了红色款型。在存储容量方面，消费者可以选择32GB、128GB和256GB三个不同的容量等级。

苹果公司在iPhone 6s之后，又推出了一部具有重要意义的新产品。这部手机在外观设计上与iPhone 6系列相仿，但在性能和功能方面实现了显著进步。因此，它迅速成为了市场上广受欢迎的智能手机之一。