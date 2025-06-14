荣耀畅玩20手机多少钱

荣耀畅玩20是荣耀品牌最新推出的产品，它针对的是初学者市场。这款手机的一大特点是其出色的性价比。需要注意的是，这款手机在不同销售渠道和配置版本上的售价会有所变动。为此，我们特此向您提供以下市场参考价格，以供您参考。

该产品的标配含有4GB的内存和128GB的存储空间，其官方标价一般在899元到999元之间波动。若是电商平台进行促销活动，其价格有时会降至大约799元。

这款高端型号配备了6GB的运行内存和128GB的存储容量，价格范围在1099元到1199元之间；此外，一些第三方销售商可能会提供大约100元的折扣优惠。

在实体店购买商品，价格通常会比网上购买贵一些，一般高出50到100元不等，而且，顾客偶尔还能拿到一些小礼品，比如耳机、手机壳之类的。

需要注意的几个价格影响因素：

节假日（如618、双11）期间会有较大幅度降价

二手平台95新机价格约600-800元

不同颜色版本（如幻夜黑、冰岛白）价格无差异





停产后的尾货价格可能低至700元以下

购买建议：

1. 优先选择官方授权渠道保证正品

2. 比价时注意区分套餐价格和裸机价格

3. 查看是否有"以旧换新"补贴活动

4. 移动运营商合约机可能更便宜但需绑定套餐

2021年4月推出的手机，选用了紫光展锐的虎贲T610处理器，装备了6.5英寸的LCD水滴屏。该机搭载了1300万像素的双摄像头，内置电池容量达到5000mAh，并且支持10W快充技术。作为备用机或适合老年人使用的手机，它的性价比相当不错；然而，对于重度游戏玩家来说，它的性能可能并不够理想。