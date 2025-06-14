联想ideapad320s

联想ideapad320s是一款专为大众市场设计的轻薄型笔记本电脑，主要针对学生和商务人士。它配备了15.6英寸的IPS屏幕，分辨率达到1366×768，呈现的画面既清晰又自然。机身厚度仅为19.8毫米，重量大约1.8千克，在15英寸的笔记本中，它的轻薄程度相当突出。

在硬件配置上，ideapad320s提供了多样化的选项。用户可挑选第七代Intel Core i3-7100U或Core i5-7200U作为处理器。内存方面，有4GB和8GB DDR4两种容量可供选择。至于存储，系统标配1TB的机械硬盘。该显卡选用的是NVIDIA GeForce 940MX型号，内置2GB显存，完全能够应对日常办公以及简单的娱乐需求。

接口配置方面，ideapad320s相当完善。设备中设有USB 3.0接口一个、USB 2.0接口两个、HDMI接口一个、SD读卡器一个以及3.5mm耳机麦克风二合一接口。在网络连接上，它能够支持802.11ac无线网络和蓝牙4.1。此外，电池的容量为30Wh，官方宣称的续航时间可以达到5小时。





在体验上，ideapad320s的键盘设计为标准全尺寸，按键行程适宜，打字时感觉顺畅。触摸板支持多指操作，反应迅速。整机的散热效果不错，即便在高强度使用时，也不会出现过热现象。

这款笔记本搭载了Windows 10家庭版系统，并且配备了联想推出的实用软件。定位为中端产品的ideapad320s，它在性能、便携性和价格上做到了较好的平衡，非常适合那些预算有限但又有一定性能需求的用户。