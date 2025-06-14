2019年，小米公司推出了小米Note7这款中端智能手机。该手机屏幕尺寸为6.3英寸，分辨率达到FHD+，采用了水滴全面屏设计。屏幕的宽高比是19.5:9，屏占比相当高，达到了81.4%。机身则是双面2.5D玻璃材质，并且有梦幻蓝、亮黑色和暮光金三种颜色可供选择。

Note7的硬件配置相当出色，搭载了高通骁龙660处理器。它提供了4GB或6GB的运行内存选择，同时还有64GB或128GB的存储空间可供选择。手机后置的双摄像头组合非常强大，分别是4800万像素和500万像素。主摄像头采用了三星的GM1传感器，并且支持四合一1.6μm的大像素技术。前置摄像头也不逊色，达到了1300万像素，并且具备AI智能美颜功能。

Note7配备了4000mAh的大容量电芯，支持18W快充技术。其机身设计融合了USB Type-C接口，并且保留了3.5mm耳机接口。系统运行采用基于Android 9的MIUI 10版本，支持双卡双待，还提供了指纹和面部两种解锁方式。





这款手机最为突出的地方在于采用了第四代康宁大猩猩玻璃，官方明确表示这种玻璃可以承受高达2米的跌落冲击。另外，它还拥有P2i生活防水功能，能有效抵抗日常生活中的小水花溅到。在音质方面，Note7内置了Smart PA音频芯片，使得其外放声音效果相当出色。

该手机在定价方面，4GB内存搭配64GB存储的型号售价为999元，6GB内存加64GB存储的型号定价1199元，而6GB内存加128GB存储的型号售价则达到了1399元。这样的价格与性能比，让Note7在千元级手机领域颇受欢迎，成为市场上的热门选择。