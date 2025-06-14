华为在我国各大城市设立了众多经过官方认证的维修站点，为广大消费者提供了专业且高效的服务。以下是一些城市的华为官方维修点具体地址，供您查阅：

北京：

1. 华为客户服务中心（中关村店）

地址：北京市海淀区中关村大街11号e世界财富中心A座8层

电话：

2. 华为客户服务中心（王府井店）

地址：北京市东城区王府井大街88号银泰in88商场3层

电话：

上海：

1. 华为客户服务中心（人民广场店）

地址：上海市黄浦区南京东路829号世茂广场L5层

2. 华为客户服务中心（徐家汇店）

地址：上海市徐汇区肇嘉浜路1111号美罗城4楼

电话：

广州：

1. 华为客户服务中心（天河城店）

地址：广州市天河区天河路208号天河城5楼

电话：

2. 华为客户服务中心（越秀店）

地址：广州市越秀区中山五路219号中旅商业城5楼

电话：

深圳：

1. 华为客户服务中心（华强北店）





地址：深圳市福田区华强北路2006号华强电子世界2号楼3层

电话： -8301-2888

地址：深圳市南山区南海大道2225号海雅缤纷广场3层

电话： -2641-8999

成都：

1. 华为客户服务中心（春熙路店）

地址：成都市锦江区春熙路北段49号王府井百货6楼

电话：

2. 华为客户服务中心（高新店）

地址：成都市高新区天府大道北段1480号拉德方斯大厦3层

电话：

武汉：

1. 华为客户服务中心（江汉路店）

地址：武汉市江汉区江汉路118号港澳中心商场3楼

电话：

地址：武汉市洪山区珞瑜路726号光谷世界城广场4层

电话：

若您想查找更多城市的华为售后服务维修点具体位置，可以尝试以下几种途径来获取最为准确的信息：，。

1. 访问华为官网，在"服务支持"栏目中选择"服务店查询"

2. 拨打华为客服热线950800

3. 通过"我的华为"APP查询附近的授权服务店

在您打算去维修点之前，务必要先通过电话进行预约，这样做能够显著减少您等待的时间。在维修过程中，请务必带上购买手机时的发票、保修单等所有必要的有效证明文件。