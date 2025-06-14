魅族M9手机在2011年1月1日首次公开露面，售价为2499元人民币。这款手机是魅族在M8之后推出的第二部高端旗舰机型，其屏幕分辨率与iPhone 4保持一致。手机搭载了一块3.54英寸的夏普ASV液晶屏幕。在当时，这块屏幕的画质被认为达到了顶尖水平。

M9在硬件配置上，采用了三星生产的S5PC110处理器，该处理器后来更名为Exynos 3110。这款处理器的运行频率高达1GHz，并且配备了512MB的RAM和8GB的ROM存储容量。此外，M9还配备了500万像素的后置摄像头，能够实现720P的视频拍摄功能。在系统方面，M9所使用的操作系统是Flyme，这是基于Android 2.2版本进行深度定制的。

M9一上市，便实施了购买限制措施，消费者需出示身份证件，且每人限购一台。该产品凭借其极高的性价比受到广泛喜爱，再加上魅族品牌当时的良好声誉，导致全国各地魅族专卖店都出现了消费者络绎不绝、争相抢购的盛况，部分专卖店甚至出现了商品短缺、供不应求的现象。





M9的定价在国产高端手机中算中等偏上，然而与那些国际大牌相同配置的手机相比，它的价格优势十分突出。记得那时候，三星Galaxy S系列的价格已经超过了4000元，而M9只需2500元左右，就能享受到差不多的硬件配置。

M9自上市后价格未曾变动，这一状况持续整整一年，直至2012年初才发生改变。该产品对于魅族在智能手机领域的拓展起着关键作用，同时，它也已成为我国手机行业发展历程中一个不容忽视的标志性产品。