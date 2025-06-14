诺基亚E700是2006年推出的一款商务手机，设计风格以翻盖为主，外观显得庄重而得体。其机身尺寸为94毫米×52毫米×21毫米，重量大约为115克，携带起来十分方便。

该设备屏幕配置了2.2英寸的26万色TFT内屏，其分辨率达到240×320像素，显示效果既清晰又细腻。此外，还配备了1.3英寸的6万5千色OLED外屏，便于用户查看时间和来电信息。

该设备配备德州仪器OMAP1710处理器，其主频为220MHz。它运行的是Symbian 9.1操作系统，并采用了S60第三版用户界面。此外，该设备具备多任务处理功能。其内存容量为64MB，并且支持通过microSD卡来增加存储容量。

该设备具备GSM 900/1800/1900三频段通信能力，支持GPRS和EDGE数据传输功能。同时，它还配备了蓝牙2.0和USB 2.0接口，可实现数据的传输和设备的连接。

该设备配备200万像素摄像头，具备4倍数码变焦功能及视频录制能力。同时，内置了RealPlayer多媒体播放软件，能够播放MP3、AAC等多种音频格式以及3GP、MP4等视频格式。

该设备具备多种实用功能，如Office文档浏览、PDF文件阅读、语音备忘录记录以及语音拨号等商务应用。它配备了一块970mAh容量的锂电池，据理论数据，通话时长可达约5小时，而待机时间更是高达300小时。

E700是一款面向商务市场的手机，它不仅具备商务特性，还拥有IP54等级的防尘防水功能，这使得它能够有效应对日常使用中可能出现的意外液体泼溅情况。