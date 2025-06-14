华硕笔记本电脑最新款

2023年，华硕推出的全新笔记本电脑系列全面革新，搭载了最新的13代英特尔酷睿CPU和NVIDIA RTX 40系列显卡，整体性能表现卓越。尤其是ROG系列的游戏本，引入了先进的液态金属散热技术，此技术能有效降低CPU温度，降温效果显著，最高可达12%。

Vivobook系列因轻便易携而广受欢迎，其14英寸版本仅重1.3千克。该款机型配备了2.8K分辨率的OLED显示屏，覆盖了100%的DCI-P3色域。续航表现优异，连续使用可达16小时，并且支持快速充电，仅需30分钟便可充至60%的电量。

ProArt系列是为专业人士量身打造的，其16英寸版本搭载了mini-LED屏幕，屏幕亮度峰值可达到1100尼特，并且已经获得了潘通色彩认证。除此之外，它还配备了全尺寸SD卡槽和雷电4接口，非常适合摄影师和视频剪辑师使用。





华硕研发的NumberPad 2.0技术，巧妙地将数字键盘融入触控板，这一设计显著提高了工作效率。ErgoLift铰链独具匠心，能够自动抬起设备，进而优化散热性能和打字时的角度。此外，MyASUS控制中心还提供了性能调整和电池维护等多种实用功能。

新上市的笔记本电脑普遍采用了Windows 11系统，并配备了AI降噪技术，有效降低周围环境的杂音。部分型号还增加了指纹解锁和红外摄像头，支持Windows Hello的人脸识别解锁。

Vivobook系列产品的入门价定位在5999元，ROG系列游戏本的起步价则是8999元，而ProArt专业本的起售价格更是高达12999元。这些产品均提供全球范围内的两年联保服务。