魅蓝note6搭载了高通骁龙625处理器，这款处理器拥有八核架构，并运用了14nm工艺制程，主频更是达到了2.0GHz。经过安兔兔跑分测试，魅蓝note6的得分大约在6万分左右，这样的表现使得它在同类价位手机中显得格外突出。Geekbench的单核性能得分约为860分，而多核性能得分则接近4200分，由此可见，这款设备在处理多项任务方面表现出色。

在3DMark的Sling Shot Extreme测试项目中，魅蓝note6的OpenGL ES 3.1得分约为850分，而采用Vulkan技术的版本得分大约在800分左右，这一成绩充分显示出其图形处理能力完全能够满足主流游戏的需求。在PCMark工作2.0的性能测试环节，其得分达到了大约5100分，这一结果反映出在日常使用过程中，它的运行流畅度表现相当出色。





魅蓝note6在内存性能方面表现平平，其LPDDR3内存的顺序读取速度约为1500MB/s，写入速度则大约为700MB/s。至于存储性能，eMMC 5.1闪存的顺序读取速度约为250MB/s，而写入速度大约为120MB/s。

性能测试持续进行，魅蓝note6的跑分稳定性始终保持在90%以上，这说明它的散热设计得当，性能释放相当稳定。在游戏实际测试中，《王者荣耀》可以稳定运行在每秒30帧，《和平精英》在中画质设定下也能保持流畅运行。