2019年12月，高通公司推出了其旗舰级移动处理器骁龙865，该处理器采用了7纳米制程技术。骁龙865以Kryo 585 CPU架构为基础，内置了1颗主频为2.84GHz的大核心、3颗主频为2.42GHz的中核心以及4颗主频为1.8GHz的小核心，形成了“1+3+4”的三核集群布局。

骁龙865处理器在GPU领域搭载了Adreno 650图形芯片，其性能相较于上一代产品有了显著提升，增幅达到了25%，同时功耗也下降了35%。此外，该处理器还支持高达144Hz的屏幕刷新率，并且在移动设备上首次实现了真正的10-bit HDR游戏渲染功能。

骁龙865处理器在AI方面表现卓越，配备了第五代AI Engine引擎，其AI计算能力达到了15TOPS，是上一代产品的两倍之多。同时，Hexagon 698数字信号处理器与专用张量加速器的结合，显著提高了机器学习任务的执行速度。

这款处理器兼容LPDDR5内存技术，其最高运行频率为2750MHz，并且带宽达到了44GB/s。在连接性配置上，骁龙865处理器需要与X55调制解调器协同工作，以实现5G网络连接。它不仅支持Sub-6GHz频段，还涵盖了毫米波频段，能够提供高达7.5Gbps的下载速度。

在影像处理领域，骁龙865搭载了Spectra 480 ISP，具备每秒处理高达20亿像素的能力，并且能够并行处理三个2800万像素摄像头的视频信号。此外，它还支持8K分辨率、30帧每秒的视频录制，4K HDR视频拍摄，以及960帧每秒的慢动作拍摄。

骁龙865在2020年成为众多手机品牌高端产品的标配，包括三星的Galaxy S20系列、小米的10系列以及OPPO的Find X2系列等，这些设备凭借其强大的性能，共同确立了安卓手机在当年的性能之最。