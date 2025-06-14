摩托罗拉L6在2005年正式亮相，成为一款备受瞩目的直板手机。该机型因其超薄的金属机身设计而广受欢迎。它配备了1.8英寸的128×160像素CSTN彩色屏幕，能够呈现65536种色彩。机身厚度仅有10.9毫米，重量约为86克，握在手中感觉非常舒适。摩托罗拉L6手机配备了30万像素的摄像头，具备4倍数码变焦和视频拍摄功能，这些特点在当时算是中等水平。该手机内部存储容量为10MB，并且能够通过microSD卡来增加存储空间，最大扩展容量可达1GB。

这款手机采用了摩托罗拉独立研发的P2K技术平台，能够适应GSM 900/1800/1900三个频段，还配备了WAP 2.0浏览器，完全能够满足用户基本的移动网络浏览需求。摩托罗拉L6的待机能力相当不错，大约能持续300小时，通话时间也能达到大约5小时，并且内置了700mAh的锂电池，支持通过USB数据线进行充电。手机中装有MP3播放功能，能够兼容多种音频文件格式，如MP3、MIDI、AMR等，播放效果尚算不错。此外，它还具备Java应用程序的运行能力，并且提供了闹钟、计算器以及单位换算等实用的小工具。

摩托罗拉L6的设计风格既简洁又时尚，机身采用了不锈钢材料打造，正面配备了黑色塑料面板，按键设计巧妙地融为一体，整体给人一种刚毅与豪华的感觉。手机在右侧位置配备了音量调节键和快速拍摄按钮，底部则设有充电接口。这款手机刚一上市，价格大约在1500元左右。由于其性价比极高，很快就在市场上引起了极大的关注，并成为了摩托罗拉“刀锋”系列中表现突出的产品之一。