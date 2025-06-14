vivoy66配置参数

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vivo Y66是vivo品牌针对中端市场推出的手机，于2016年11月正式与消费者见面。该机型以其轻巧的机身设计和基本的性能表现吸引了众多目光，其核心的技术特点包括：
1. 外观设计
机身尺寸：153.8×75.5×7.49mm
重量：157g
金属一体化机身设计
2.5D弧形玻璃面板
提供金色、玫瑰金两种配色可选
2. 屏幕配置
5.5英寸IPS显示屏
1280×720分辨率（HD级别）
267ppi像素密度
16:9显示比例
支持护眼模式
3. 硬件配置
高通骁龙430（MSM8937）八核处理器
该设备配备了四核1.4GHz的Cortex-A53处理器，并且还拥有四核1.1GHz的Cortex-A53核心。
Adreno 505 GPU
3GB运行内存（RAM）
32GB存储空间（ROM）
支持最大256GB microSD卡扩展
4. 摄像头系统
后置1300万像素摄像头
f/2.2光圈
PDAF相位对焦
支持1080p视频录制
前置500万像素自拍镜头
配备柔光灯
支持美颜模式
5. 电池与续航
3000mAh不可拆卸电池
支持5V/2A充电
理论待机时间：约250小时
理论通话时间：约15小时
6. 网络与连接
双卡双待（Nano SIM）
4G LTE网络支持
Wi-Fi 802.11 b/g/n
蓝牙4.0
GPS/A-GPS
Micro USB 2.0接口
3.5mm耳机接口
7. 系统与功能
该设备搭载了Funtouch OS 3.0操作系统，该系统是依托Android 6.0版本研发而成的。
支持指纹识别（前置物理Home键）
支持智能体感操作
内置分屏多任务功能
配备AK4376A音频芯片
8. 其他特性
三频段GSM支持
支持OTG功能
环境光传感器
加速度传感器
接近传感器
电子罗盘
这款飞机的型号价格大约在1500元上下，这个价位挺合适，适合日常使用，同时也能满足大家对轻度娱乐的期待。它的设计较为轻薄，拍照功能也比较基础，这些都是它吸引顾客的关键因素。
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