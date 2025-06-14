vivoy66配置参数

vivo Y66是vivo品牌针对中端市场推出的手机，于2016年11月正式与消费者见面。该机型以其轻巧的机身设计和基本的性能表现吸引了众多目光，其核心的技术特点包括：

1. 外观设计

机身尺寸：153.8×75.5×7.49mm

重量：157g

金属一体化机身设计

2.5D弧形玻璃面板

提供金色、玫瑰金两种配色可选

2. 屏幕配置

5.5英寸IPS显示屏

1280×720分辨率（HD级别）

267ppi像素密度

16:9显示比例

支持护眼模式

3. 硬件配置

高通骁龙430（MSM8937）八核处理器

该设备配备了四核1.4GHz的Cortex-A53处理器，并且还拥有四核1.1GHz的Cortex-A53核心。

Adreno 505 GPU

3GB运行内存（RAM）

32GB存储空间（ROM）

支持最大256GB microSD卡扩展

4. 摄像头系统

后置1300万像素摄像头

f/2.2光圈

PDAF相位对焦

支持1080p视频录制

前置500万像素自拍镜头

配备柔光灯

支持美颜模式

5. 电池与续航

3000mAh不可拆卸电池

支持5V/2A充电

理论待机时间：约250小时

理论通话时间：约15小时

6. 网络与连接





双卡双待（Nano SIM）

4G LTE网络支持

Wi-Fi 802.11 b/g/n

蓝牙4.0

GPS/A-GPS

Micro USB 2.0接口

3.5mm耳机接口

7. 系统与功能

该设备搭载了Funtouch OS 3.0操作系统，该系统是依托Android 6.0版本研发而成的。

支持指纹识别（前置物理Home键）

支持智能体感操作

内置分屏多任务功能

配备AK4376A音频芯片

8. 其他特性

三频段GSM支持

支持OTG功能

环境光传感器

加速度传感器

接近传感器

电子罗盘

这款飞机的型号价格大约在1500元上下，这个价位挺合适，适合日常使用，同时也能满足大家对轻度娱乐的期待。它的设计较为轻薄，拍照功能也比较基础，这些都是它吸引顾客的关键因素。