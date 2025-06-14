现在，iPhone 11在二手市场的价格波动较大，这一现象主要是由手机内存容量、外观的新旧程度以及保修的有效性所决定的。通常情况下，64GB的二手iPhone 11售价多在1500到2200元这个区间；外观较为新颖的128GB版本，价格大约在1800到2500元之间；至于容量更大的256GB版本，其价格通常位于2200到3000元这个范围。

全新的iPhone 11库存机未曾拆封，价格方面相对偏高，64GB版本的售价大概在2500到2800元，128GB版本的售价则在2800到3200元，至于256GB版本的售价大约在3200到3800元。这些库存的新机主要来自各大电商平台和线下经销商。





iPhone 11的价格受到多种条件限制，一来，它的上市时间已超过四年，算得上是一款较为陈旧的型号；二来，它仅支持4G网络；另外，它的性能与最新款机型相比有较大差距。尽管如此，由于iOS系统的优秀优化，它在日常使用中仍能保持流畅，再加上价格合理，因此仍然保持着不错的市场销量。

购买时请注意检查电池容量（建议在90%以上为宜）、核实屏幕显示是否清晰、查看机身是否存在明显损坏。此外，应优先选择那些提供七天无理由退货或换货服务以及三个月或更长时间保修的商家。