索尼QX1是一款具有里程碑意义的镜头相机，它推动了智能手机摄影领域的创新。该相机设计独特，可拆卸，能通过Wi-Fi或NFC技术与手机连接，将手机屏幕用作取景器，巧妙地将专业摄影功能与便携设备相结合。

QX1采用的传感器属于APS-C画幅，其具体尺寸是23.2×15.4毫米，与索尼α5000系列的无反相机规格相同。这种较大的传感器尺寸能够提供更优质的画质，特别是在光线较暗的情况下。此外，相机支持E卡口镜头的更换，使用者可以根据自己的拍摄需求挑选不同焦距的镜头，这样一来，创作的选择就被大大丰富了。

在操作方面，QX1可通过PlayMemories Mobile APP实现远程操作。用户可调节ISO、光圈、快门速度等高级设置，同时支持手动对焦。相机搭载了BIONZ X图像处理器，具备每秒最高11张的快速连拍能力，并能支持RAW格式拍摄。





QX1设备内置了闪光灯和热靴，支持外接专业闪光灯。在电池方面，它使用NP-FW50型号的锂电池，且与索尼微单相机相容。存储上，它支持microSD卡，最大容量支持到128GB。其整体重量约为216克，便携性极佳。

这款产品之所以与众不同，在于它打破了常规相机的设计框架，显著增强了专业摄影的方便性和灵活性。它特别适合那些既看重便携性又不愿牺牲画质水准的摄影发烧友。QX1的推出，象征着“智能镜头”这一新型产品的诞生，同时也为后续类似产品的研发奠定了坚实的基石。