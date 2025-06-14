三星G3502i是三星公司生产的一款初级智能手机，隶属于Galaxy系列。该款手机配备了4英寸的TFT触摸屏幕，其分辨率为480x800像素，显示效果相当清晰。它内置了1GHz的双核处理器，并配备了512MB的RAM，这样的配置足以应对日常的基本使用，比如上网浏览和社交软件的使用。该设备内部配备了4GB的存储容量，并且能够兼容最高32GB的microSD卡进行扩充。

系统上，G3502i搭载的是Android 4.2 Jelly Bean系统，并且配备了三星的TouchWiz界面。尽管这个系统版本有些过时，但它的运行速度还算流畅。它的相机配置是300万像素的后置摄像头，没有前置摄像头，所以拍照功能比较基础。电池容量有1500mAh，在正常使用下，可以保证一天的电量使用。

该设备兼容GSM和WCDMA网络制式，适用于2G及3G网络环境。它还配备了蓝牙4.0和GPS等实用功能。其机身尺寸为121.4毫米x62.9毫米x10.8毫米，重量大约为123克，便于用户单手握持和操作。

G3502i作为一款适合初学者的手机，主要服务于那些预算不高的消费者。它的特点是价格低廉、操作简便，非常适合作为备用手机或是送给老年人的选择。然而，它的性能配置在现在看来已经显得有些过时，不能顺畅地运行大型应用程序和游戏。如果您打算购买这款手机，建议您优先考虑在二手市场上寻找，因为新机的库存可能已经不多。