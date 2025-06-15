三星w21还能用几年

三星W21在2020年11月份正式上市，它是一款定位于高端市场的折叠屏手机。考虑到其硬件性能和适用场景，我们预计这款手机的使用寿命大概会在三到五年的时间段内。

硬件配置方面：

配备骁龙865+芯片，其性能与当前市场上的中端处理器相当。

2. 12GB大内存可以满足未来几年应用需求

3. 512GB存储空间足够日常使用

影响使用年限的主要因素：

官方透露，折叠屏的耐用度能够达到20万次折叠，若是每天折叠100次，那么它的使用年限至少能够达到5年以上。

电池的容量是4500mAh，经过两年的使用，其续航能力多少会有些下降；而如果更换成新的电池，就能使使用时间得到进一步的延长。





三星承诺会持续提供三年之久的核心版本更新，目前系统版本已更新至One UI 5，该版本基于安卓13操作系统，未来还将计划进行一到两次的系统升级。

使用建议：

1. 避免极端温度环境下使用

2. 定期清理缓存和无用文件

3. 建议2年后更换新电池

4. 使用原厂保护壳减少跌落风险

总体来说，如果保养得当，W21作为主要设备，大概还能再用三年左右；若是作为备用设备，其使用寿命还能更长一些。但是，随着5G技术的不断发展和新应用的不断出现，等到三年之后，我们可能会发现它的性能有所不足。