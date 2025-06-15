联想y430笔记本电脑参数

联想Y430是联想公司推出的一款笔记本电脑，主要面向商务办公和日常娱乐使用。这款笔记本配备了Intel Core i5-4210M处理器，其主频为2.6GHz，还能智能加速至3.2GHz。另外，它采用了双核四线程的架构，整体性能均衡。联想Y430在内存方面配备了8GB的DDR3L 1600MHz内存，这样的配置能够满足日常进行多任务处理的各项需求。

该机型使用了1TB容量的5400转机械硬盘进行存储，存储空间较为充足；然而，其读写速度并不突出。在显卡配置上，选用了NVIDIA GeForce GTX 850M独立显卡，并配备了2GB的GDDR3显存，这样的配置可以满足大多数主流游戏和图形处理需求。另外，该机型还配备了14英寸的LED背光显示屏，分辨率为1366×768像素。





联想Y430拥有多种接口，包括两个USB 3.0、一个USB 2.0、HDMI输出、VGA接口、RJ45网络接口以及多功能读卡器。在无线连接方面，它支持802.11b/g/n WiFi和蓝牙4.0。另外，该机型还配备了DVD刻录功能，使用4芯锂电池，官方声称其续航时间约为4小时。该设备的总重约为2.1公斤，内含Windows 8.1操作系统，并且能够升级至更新的版本。